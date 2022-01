Dolores Aveiro exibe decorações de Natal

Dolores Aveiro exibiu, nas redes sociais, as decorações de Natal da habitação na Ilha da Madeira, onde a família irá reunir-se no dia 24 e 25 de dezembro.

A matriarca da família Aveiro revelou, esta quarta-feira, que já entrou no espírito natalício e, no Instagram, partilhou uma fotografia em que surge ao lado da original árvore de Natal.

https://www.instagram.com/p/B57zIzAjg5m/

A mãe de Cristiano Ronaldo confirmou no programa da TVI “Você na TV!”, na segunda-feira, que o internacional português não se vai juntar à restante família no Natal. Porém, estará presente na passagem de ano e no 65.º aniversário da mãe, dia 31 de dezembro.

Ainda que sem o jogador da Juventus, a família vai reunir-se na Madeira e cumprir todas as habituais tradições, incluindo a missa, um dos maiores costumes natalícios da ilha da Madeira.

Dolores revelou que vai preparar “bacalhau com natas”, “carne vinha d’alhos e o peru recheado”. As sobremesas ficam ao encargo de Katia Aveiro. Bolo de bolacha e pudim de ovos são algumas das especialidades.

Recorde-se que em 2018 Cristiano Ronaldo passou o Natal em Turim, Itália, com a namorada, Georgina Rodriguez, e os filhos, Cristianinho, de nove anos, os gémeos, Eva e Mateo, de dois anos, e Alana Martina, de dois.

