Dolores Aveiro faz homenagem ao irmão: “Deus quis que partisses para junto dos nossos pais”

Dolores Aveiro fez, esta terça-feira, 16 de março, uma homenagem ao irmão, que morreu recentemente.

A família de Cristiano Ronaldo está de luto. Depois de Elma e Katia Aveiro se terem despedido do tio, com uma dedicatória, Dolores Aveiro homenageou o irmão, no Instagram, com uma mensagem de despedida.

“Meu irmão, Deus quis que partisses para junto dos nossos pais, Mais uma ️estrela a olhar por nós. Descansa em paz”, pode ler-se na publicação da matriarca da família Aveiro, na qual partilhou uma fotografia do irmão.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo estará ao serviço da seleção portuguesa, na próxima quarta-feira, 24 de março, para o encontro com o Azerbaijão em Turim, Itália, no arranque da fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2022.