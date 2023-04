Em lágrimas, Maria Botelho Moniz responde ao rótulo de “robusta”: “Obrigado a todas as pessoas que me têm feito chegar mensagens”

Um dia depois da crónica de Alexandre Pais, que a chamou de “robusta”, Maria Botelho Moniz falou, pela primeira vez, da polémica.

Maria Botelho Moniz respondeu na manhã desta segunda-feira ao texto do cronista Alexandre Pais, que a apelidou de “robusta”, enquanto referiu que Cristina Ferreira tem os braços “flácidos”.

Depois de receber um ramo de flores de Cláudio Ramos, que está de férias, em Paris, Maria Botelho Moniz agradeceu a solidariedade, em direto.

“Estava eu aqui a tentar não falar… agradeço ao Cláudio e a todas as pessoas que me têm feito chegar mensagens bonitas no dia de hoje. Um beijinho e até amanhã”, disse Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”, da TVI, estação que emitiu uma nota de repúdio.

“Para a minha Maria, a apresentadora que encaixa nas minhas medidas, e que preenche o espaço no coração de quem nos vê”, pode ler-se no ramo de flores enviado por Cláudio Ramos, que está de férias em Paris.