Em lingerie, Blaya Rodrigues exibe resultados do treino

Blaya Rodrigues deixou-se fotografar em lingerie para mostrar aos seguidores o resultado do seu treino físico. A cantora deixou ainda um convite nas redes sociais.

A cantora de temas como “Faz Gostoso” e “+Mais” apanhou de surpresa os internautas ao surgir em roupa interior numa fotografia e com uns “quilinhos” a menos. É que a artista está a fazer exercício regularmente.

“Como eu me sinto depois de 30 min de treino com a @melb__fitness! Vou treinar com a Melissa durante seis meses! Três vezes por semana”, escreveu a cantora, explicando o seu plano de treino.

https://www.instagram.com/p/CAaH59HHZkr/

Na secção de comentários, diversos internautas deixaram mensagens de motivação a Blaya Rodrigues. “Força, Blaya! És linda todos os dias”, comentou um seguidor. “Lindaaa”, atirou outro.

Para esta nova aventura, a cantora espera que os internautas se juntem à sua sessão de treino.

Recorde-se que a intérprete já tinha admitido que engordou um bocado durante o período que esteve de quarentena devido à Covid-19 e ao Estado de Emergência que se viveu em Portugal.

