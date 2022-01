Emma Stone e Dave McCary anunciam noivado com anel de diamantes

Emma Stone e o produtor do programa “Saturday Night Live” Dave McCary estão noivos. O casal mantém uma relação desde 2017.

A notícia tornou-se pública após o companheiro da atriz surpreender os seguidores ao publicar uma fotografia no Instagram, esta quinta-feira, em que os dois surgem a sorrir e a mostrar o anel de diamantes, em primeiro plano.

https://www.instagram.com/p/B5q8jCvBv7O/

A vencedora do Óscar de Melhor Atriz pela interpretação no musical “La La Land: Melodia do Amor” conheceu Dave McCary nos bastidores do “Saturday Night Live”, no final de 2016.

