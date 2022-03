Fanny defende Hélder do “Big Brother”: “Estão a fazer do coitado do rapaz um bicho”

Fanny saiu em defesa pública do concorrente Hélder do “Big Brother” (TVI), depois de este ter feito comentários considerados pela produção homofóbicos e sexistas.

A jovem, que ficou conhecida por integrar a lista de participantes da “Casa dos Segredos”, utilizou o perfil de Instagram para manifestar o seu desagrado perante a atitude da estação de Queluz de Baixo face às palavras de Hélder.

“Mas está tudo bem? Estão a fazer do coitado do rapaz um bicho, algo que não é! Eu que acompanho o BB no ‘reality’ e vejo bem o doce e o ‘totó’ que ele é. Estão a usar o Hélder para chamar a atenção? Para passar alguma mensagem pelos anos todos de ‘reality’ que não conseguiram passar? Se ele é sexista, o Zezé Camarinha é o quê?” perguntou.

“Tantas pessoas que andaram meses a fio com comportamentos impróprios num programa de televisão e NADA fizeram! Algo que ele disse num tom sem maldade nenhuma… por amor de Deus!. O que vocês lhe estão a fazer é bullying. Claro que se ele é ‘hetero’ é normal que tenha dito que não é ‘homo’. Sem maldade nenhuma e agora estão a fazer um bicho de sete cabeças!” prosseguiu.

Num vídeo, que publicou de seguida, Fanny admitiu que devia estar calada porque ninguém lhe pediu opinião, mas como já sentiu o ódio e injustiça das pessoas chegou-se à frente. “O que estão a fazer ao Hélder não é certo!” atirou.

“Cada um é livre de ter a sua opinião, cada um é livre de ser como é! Quem vê o TV reality sabe bem como o moço é. Amigo do amigo, meio pascácio (no lado positivo)! Sempre pronto a ajudar os amigos e a divertir tudo e todos! Se ele fosse homofóbico, não estava no programa desde o primeiro dia. Ganhem juízo!” rematou.

