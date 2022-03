Fãs rodeiam iate de Cristiano Ronaldo

Os fãs do internacional português rodearam por mar o iate de luxo onde a família estava a relaxar, esta terça-feira.

Depois da conquista do título da Juventus, no domingo, Cristiano Ronaldo embarcou no próprio iate para desfrutar de alguns momentos de lazer em alto mar, juntamente com Georgina Rodriguez e os filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. No entanto, a privacidade da família foi interrompida por dezenas de pessoas que nadaram até ao iate do futebolista.

No Instagram, a modelo partilhou um vídeo no qual solta gargalhadas ao ouvir os fãs a gritar enquanto rodeavam o iate, já longe da costa.

De recordar que Georgina Rodríguez festejou o título da Juventus com uma dedicatória especial ao internacional português nas redes sociais, na qual destacou a “dedicação” e “inspiração” do futebolista.

