Fátima Lopes fez psicoterapia devido aos complexos com o corpo: “Via-me sempre gorda”

A apresentadora da TVI abordou os complexos com o aspeto físico e explicou que fez psicoterapia para conseguir lidar com os mesmos.

Fátima Lopes esteve esta quarta-feira no programa “Você na TV!”, onde destacou a relação com a imagem e com o corpo, revelando que durante anos ficou com uma imagem de si mesma de uma pessoa gorda que só ultrapassou com ajuda profissional.

“Na minha adolescência era uma pessoa gorda e portanto fiquei com uma imagem de mim própria de uma pessoa gorda. Mesmo quando passei a ser magra olhava para o espelho e via uma pessoa gorda na mesma. Via-me sempre gorda”, afirmou.

“Foi preciso fazer um trabalho de me aceitar seja gorda, magra, já com banhocas, com celulite porque tenho 51 anos. […] Faz tudo parte de mim. E sabes o melhor? É que eu gosto de cada uma dessas coisas”, acrescentou.

Recorde-se que recentemente a comunicadora posou em “topless” para a edição recente da revista “Frederica”, de Vanessa Martins e recebeu diversos elogios.

