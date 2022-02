Fátima Lopes homenageia profissionais de lares: “Mostre gratidão a estas pessoas”

View this post on Instagram

É tempo de não esquecer quem está lá sempre, mas sobretudo agora. Nesta altura em que um perigo invisível atenta contra a vida dos mais velhos, quero deixar uma sentida homenagem aos profissionais dos lares. Rostos que são líderes de um enorme esforço e resiliência. E que abdicaram de estar ao lado dos seus, para cuidar dos nossos. Dos nossos pais, avós, tios, daqueles que amamos. Dos mais vulneráveis e que correm maiores riscos. Daqueles que são um tesouro por serem mais sábios, experientes e sem eles não contamos a história da nossa vida. Num tempo em que muitos nos sentimos impotentes, deixo a minha profunda gratidão àqueles que não deixam a vida parar. #juntosporquemcuida