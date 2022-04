Fátima Lopes partilha novas fotos ao lado de Tony Carreira na caminhada até ao Santuário

Fátima Lopes partilhou, esta quinta-feira, 13 de janeiro, novas fotografias da sua caminhada de Fé até ao Santuário de Fátima, ao lado do amigo e cantor Tony Carreira.

A comunicadora e o cantor estão a viver uma experiência de Fé ao caminharem até Fátima a pé. Depois de uma missa campal para os peregrinos, a apresentadora publicou mais uma imagem dos dois amigos no Instagram.

Esta é a primeira vez que Tony Carreira se aventura nesta peregrinação. No perfil de Instagram, o artista, de 58 anos, já tinha agradecido publicamente o apoio da amiga e apresentadora. “A minha querida amiga Fátima Lopes, que tem o coração do tamanho do mundo, ajudou-me muito nesta viagem. Eternamente grato”, afirmou.

Fátima Lopes já tinha destacado a estreia de Tony Carreira como peregrino nas redes sociais. “Acolhê-lo e acompanhá-lo na Fé e nesta caminhada, é uma alegria para mim, para o padre João e para os peregrinos que nos acompanham”, salientou.