Flávio Furtado: revelado o “motivo de saúde” que levou o apresentador ao hospital

Flávio Furtado falhou o programa “TVI Extra” na terça-feira passada por “motivos de saúde” e já se sabe o motivo: uma diverticulite.

Na passada terça-feira, dia 6 de junho, o “TVI Extra” teve um apresentador que não é o habitual: Alice Alves substituiu Flávio Furtado.

A ausência do apresentador foi explicada através de “motivos de saúde”. Alice Alves, que conduziu o programa, deixou a seguinte mensagem: “Se está a perguntar onde está Flávio Furtado, pois a pergunta está certíssima. Tenho a dizer que ele está bem, mas por motivos de saúde não pode estar aqui presente. Aqui fica um enorme beijinho e abraço de toda a equipa e votos de rápidas melhoras”.

Entretanto, já é conhecida a causa do internamento de Flávio. Segundo a revista “Lux”, o apresentador “foi internado por conta de uma diverticulite”.

O que é uma diverticulite? De acordo com o site da CUF, “os divertículos são sacos ou bolsas que se desenvolvem através de fraquezas da parede do cólon, habitualmente localizados na sigmoideia ou no cólon esquerdo, por vezes atingindo todo o cólon. A diverticulose corresponde à presença destes sacos e a diverticulite representa a inflamação desses divertículos ou outras complicações associadas a eles”.

O apresentador está internado desde terça-feira e não tem, para já, previsão de alta.