Futebolista William Carvalho já é pai pela primeira vez

William Carvalho revelou nas redes sociais que a família aumentou. A companheira do internacional português deu à luz um menino.

O nascimento do primeiro filho foi anunciado pelo futebolista do Betis no Instagram. Bryan nasceu este domingo e já foi publicada uma fotografia do recém-nascido.

“21 de junho de 2020. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Bem-vindo ao mundo meu filho Bryan”, escreveu William Carvalho na legenda da publicação, admitindo que está a viver uma “sensação única”.

https://www.instagram.com/p/CBtkHXepcK_/

De recordar que a notícia da paternidade, que foi tornada pública há cerca de dois meses e meio, surpreendeu alguns amigos por não lhe conhecerem qualquer namorada.