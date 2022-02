Futebolista William Carvalho já está em casa com o filho

Quase duas semanas depois do nascimento do primeiro filho, o internacional português já partilhou a primeira fotografia de Bryan em casa.

O futebolista do Betis revelou nas redes sociais que já está em casa com o filho, que nasceu no dia 21 de junho. William Carvalho publicou uma imagem com o recém-nascido e apresentou ainda o novo membro da família, o cão Ziggy.

“O Bryan dá as boas vindas ao mais novo membro cá de casa! Ziggy. Obrigada”, escreveu o futebolista na legenda da publicação.

De recordar que a notícia da paternidade, que foi tornada pública há cerca de dois meses e meio, surpreendeu alguns amigos por não lhe conhecerem qualquer namorada.

LEIA TAMBÉM: