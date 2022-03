Georgina Rodríguez surge em lingerie na casa de banho

Georgina Rodríguez surgiu, esta quarta-feira, em lingerie na casa de banho. A namorada de Cristiano Ronaldo “incendiou” as redes sociais.

A modelo espanhola voltou a dar que falar no Instagram. Depois de ter surgido com um biquíni roxo na prancha de um iate de luxo, a também empresária posou com uma lingerie preta.

“O que dizem os teus olhos, a tua alma sussurra”, escreveu Georgina Rodríguez.

Rapidamente, na secção de comentários, vários internautas juntaram-se para elogiar a silhueta da espanhola. “Bomba”, atirou um seguidor. “Porque é que és tão sensual?” questionou outro.

LEIA TAMBÉM: