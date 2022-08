Georgina Rodríguez mostra resultado final da tatuagem

Após se ter mostrado a fazer uma tatuagem, Georgina Rodríguez partilhou, este sábado, 27 de agosto, o resultado final nas redes sociais.

A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou, no perfil de Instagram, o resultado final da sua tatuagem. A espanhola optou por tatuar as letras “C e G”, com um coração no meio no braço, junto ao pulso.

“Na pele e na alma”, afirmou.

A imprensa avançou que a tatuagem poderá ser uma homenagem ao namorado, Cristiano Ronaldo, com as iniciais de ambos e um coração. A espanhola identificou na foto o futebolista.

Lembre-se que o casal tem em comum as filhas, Alana e a recém-nascida Bella. Por sua vez, o futebolista do Manchester United (Inglaterra) também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e de Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

Recentemente, Georgina Rodríguez esteve de passagem por Portugal e visitou o Santuário de Fátima. Sempre acompanhada pela equipa de segurança, a namorada do atleta comprou uma vela e tirou imagens com o telemóvel durante a missa. “Continua a iluminar o meu caminho, virgem”, escreveu, nas redes sociais.