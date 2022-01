Georgina Rodríguez mostra-se focada nas lides domésticas

Georgina Rodríguez surpreendeu os fãs ao surgir nas redes sociais dedicada às lides domésticas de fato de treino.

Apesar do estilo de vida luxuoso que, habitualmente, partilha no perfil de Instagram, Georgina Rodríguez destacou-se, este domingo, ao publicar no “feed” uma imagem em que surge a passar a ferro.

“Domingando”, pode ler-se na publicação da namorada do internacional português.

O casal tem uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. O futebolista é também pai de Cristianinho, de dez, e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram de recurso a gestação de substituição.

