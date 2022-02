Goucha mostra biblioteca na casa do Alentejo e até Cristina Ferreira fica curiosa

Depois de várias semanas de preparativos, o apresentador da TVI partilhou com os fãs como ficou a nova biblioteca da casa no Alentejo. E recebeu uma pequena mensagem da amiga.

Era um sonho antigo de Manuel Luís Goucha e do companheiro, Rui Oliveira e está pronto: neste fim de semana o comunicador do “Você na TV!” (TVI), partilhou com os milhares de seguidores imagens da biblioteca do monte alentejano, que demorou várias semanas a ser construída.

“A estrear a biblioteca. Lá fora ainda 30 graus”, escreveu Manuel Luís Goucha no perfil de Instagram, para receber uma resposta de… Cristina Ferreira: “E para quem são todos os teus livros”? atirou, em jeito de brincadeira, a apresentadora da SIC.