Goucha mostra máscara igual ao fato, mas fã compara-o a “toalha de piquenique”

O apresentador do “Você na TV!” não perde o estilo nem na pandemia e, na manhã desta terça-feira, apresentou-se com uma máscara a condizer com o fato. Os fãs gostaram, mas houve quem ironizasse…

Conhecido pelo bom gosto, Manuel Luís Goucha não desiludiu os seguidores na manhã desta terça-feira, ao mostrar-se nos estúdios da TVI com uma máscara de proteção a condizer com o fato, rosa e branco, aos quadrados.

Os fãs aplaudiram “a diferença” e a “originalidade”, mas houve quem tenha ironizado com esta escolha do rosto do “Você na TV!”: “Parece a toalha do piquenique. Mas está fofo…”, brincou uma seguidora.