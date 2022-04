Sem medos, Helena Coelho exibe corpo dois meses após o parto

Helena Coelho mostrou, sem qualquer medo, o seu corpo dois meses depois de ter sido mãe de Íris. A influenciadora digital voltou, esta quarta-feira, 30 de junho, aos treinos.

A também apresentadora do programa “VivaVida”, da TVI, regressou aos treinos. Para assinalar o recomeço, a comunicadora publicou duas fotografias do “antes e depois” do seu corpo.

“É esta a realidade. Sinto-me bastante bem para quem teve uma filha há dois meses, porém longe da minha imagem que me era familiar, agora vamos trabalhar. A calça está apertada, o top vai explodir, não vou comprar roupa mais larga, vou tentar adaptar-me à que já tenho”, afirmou, mostrando uma imagem da sua forma física de há um ano.

De seguida, Helena Coelho explicou que só voltou aos treinos agora porque sentiu necessidade de organizar a vida primeiro, revelando que já “há muito tempo” que tem autorização médica para treinar.

“Fiquei em casa e tive imensas coisas para fazer e isto ficou para segundo plano”, acrescentou a colega de Rúben Rua no programa da TVI.

A pequena Íris é fruto da relação amorosa entre Helena Coelho e o personal trainer Paulo Teixeira.