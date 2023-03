Humorista confessa ter sido ameaçado por Yolanda Tati

O humorista Pedro Teixeira da Mota revelou recentemente que foi alvo de uma ameaça de Yolanda Tati.

Depois da nota de repúdio partilhada por Yolanda Tati devido a alguns episódios do podcast de Joana Marques, o comediante revelou que também ele já foi ameaçado pela comunicadora.

“Há muito tempo fiz uma story, ou seja 14 segundos, a gozar com ela [Yolanda Tati] e um dia ia à rádio [à Cidade FM] fazer uma cena qualquer do Carlos, estava com ele a lanchar na Padaria Portuguesa e ela aparece lá…”, começou por referir no seu podcast.

“Ela basicamente esteve seis minutos a berrar-me ao ouvido sobre o story que eu tinha feito, a dizer que não era normal gozar assim com as pessoas. Eu nunca olhei para ela, nem respondi, até que ela diz: ‘e olha, podes ter a certeza, porque já falei com pessoas da rádio e pessoas da TVI, tu estás banido de entrar na TVI e nunca vais arranjar trabalho aqui’”, contou.

“Acho curioso que venhas falar de violência quando fiz um story a gozar contigo e vieste ameaçar-me que não ia entrar na Cidade FM, nem na TVI”, disse ainda.