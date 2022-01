Inês Folque revela ter parado de treinar após sofrer aborto

Inês Folque revelou, esta terça-feira, 6 de abril, que parou de fazer exercício físico depois de ter sofrido um aborto. “Por prevenção, eliminei completamente o desporto”, confessou.

A atriz lembrou que estava a praticar atividade física regularmente quando perdeu um bebé. Na altura, apenas como prevenção, a também apresentadora decidiu parar com os treinos.

“Deixei de treinar antes de engravidar do Tomás, no mês em que perdi um bebé, andava a fazer estes treinos que ando a fazer agora e depois de ter passado por isso, mesmo não sabendo se os treinos tiveram algum impacto no que aconteceu, por prevenção, eliminei completamente o desporto com um mínimo de impacto e quando descobri que estava à espera do meu leão andei só a pé”, disse, referindo que “o que funciona com umas mulheres com outras pode ser diferente”.

“Um bocadinho depois de um ano do Tomás nascer voltei a treinar. Nas condições possíveis, em nossa casa e com as partilhas que tenho deixado aqui. Recomecei mais tarde do que queria, mas no meu tempo o que acaba por ser fundamental para o foco”, acrescentou.

Sempre que pode, Inês Folque prefere frequentar um ginásio. “Gosto de ter esta possibilidade de fazer o treino em qualquer lado, mas não dispenso o ginásio se nada me impedir de lá ir. Não gosto de máquinas, de aulas de grupo (mas frequentei sempre algumas), nem de correr. Gosto de alguns desportos ao ar livre, mas ter um espaço com material que preciso para fazer o treino que sigo e poder sair de casa para esta rotina para mim torna-se parte da motivação”, concluiu.

Inês Folque é mãe do pequeno Tomás, que nasceu a 10 de janeiro do ano passado. O bebé fruto da relação amorosa entre a comunicadora e o companheiro, Gonçalo Ribeiro Telles.