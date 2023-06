Inês Gutierrez faz desabafo sobre maternidade: “Senti-me completamente descompensada”

A “influencer” Inês Gutierrez abriu o coração nas redes sociais e falou sobre a maternidade.

A maternidade não vem com um manual de instruções. E nem sempre é fácil e um “mar de rosas”. Inês Gutierrez abriu o coração nas redes sociais e desabafou sobre esta etapa.

Num vídeo, onde se mostra deitada com a filha Maria Luísa, a “influencer” e ex-repórter da TVI começou por escrever: “‘Tudo passa’ – das frases mais irritantes da maternidade, mas das mais verdadeiras nisto de ser mãe e de panicar com algumas crises existenciais que nos parecem não ter fim”.

“Há duas semanas achei que a minha filha nunca mais ia voltar a dormir como deve ser, tive algumas noites a acordar de hora em hora e senti-me completamente descompensada por que acordar onze vezes por noite é sempre a pior coisa do mundo”, contou nas redes sociais.

E como é que se cura? “Com o amor que recebo todas as manhãs. Com o amor que tenho e que nunca se gasta, mesmo quando me sinto um vegetal. A minha filha é [mesmo] um carregador constante do melhor de mim”.

“E, de repente, tudo volta ao ‘normal’, as noites já são noites e os dias já são dias. Já percebi que vai ser sempre assim… por isso deixem-me lá curtir até à próxima fase em que ‘tudo passa’”, terminou.

A “influencer” foi mãe pela primeira vez no ano passado. Em abril de 2022, deus as boas-vindas à primeira filha, Maria Luísa.