Iva Domingues fica em lágrimas ao recordar a distância da filha

A apresentadora da TVI Iva Domingues não evitou as lágrimas, em entrevista a Fátima Lopes, ao lembrar a distância da filha, que está a estudar nos Estados Unidos.

Iva Domingues é a próxima convidada do programa “Conta-me”, apresentado por Fátima Lopes, e a apresentadora do “Extra” do “Big Brother – Duplo Impacto” e repórter do “Somos Portugal” chorou ao recordar a filha, que está emigrada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“No ano em que eu a deixo sozinha, em 17 anos, acontece tudo!” começa por contar Iva Domingues sobre Carolina, no programa que a TVI vai exibir neste sábado.

“Emigrar não é para toda a gente. Quem é mãe de certeza que consegue imaginar o que é não estar com um filho. Quando o meu pai morreu foi muito difícil, mas isto é diferente, pai é pai e filha é filha e eu só tenho esta… e tem sido muito duro!”

A apresentadora do “Extra” recordou as lições que recebeu do progenitor. “Aprendi a liberdade com o meu pai e ele, quando morreu, era mais novo do que eu sou agora”.

“A minha mãe deu-me este sentido de sobrevivência, a minha mãe é tudo”, acrescentou Iva Domingues que, depois de terminada a relação com o ator Ângelo Rodrigues, não apresentou mais nenhum namorado publicamente. “O amor? Ou vem alguém acrescentar, porque eu inteira já estou!”