Iva Domingues responde à posição de Goucha em polémica com Chega

Iva Domingues ficou indignada com a reação de Manuel Luís Goucha às críticas que surgiram a Olavo Bilac depois de o músico ter atuado num evento do Chega e ter tirado uma selfie com o líder, André Ventura.

Está a ser o assunto do momento: diversas pessoas criticaram a atitude de Olavo Bilac, que se viu forçado a fazer um pedido de desculpas público depois de ter participado num jantar-comício do Chega e tirado uma foto com o líder do partido, André Ventura. No entanto, Manuel Luís Goucha saiu esta terça-feira em defesa do cantor.

Perante as palavras do apresentador do “Você na TV!” (TVI), Iva Domingues, antiga apresentadora do canal, não ficou indiferente e reagiu, recordando alguns ataques cometidos por extremistas associados a políticas de direita.

“Quero apenas recordar que depois do ataque a tiro a uma discoteca gay, que matou 49 pessoas em Orlando, nos EUA, a extrema direita cristã veio comemorar! Lembrar ainda que Irão, Arábia Saudita, Iémen, Nigéria e Somália mantêm ainda hoje, a pena de morte para homossexuais (nenhum destes países é de esquerda)”, pode ler-se na secção de comentários.

