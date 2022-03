Jessica Athayde responde à letra a criticas de seguidores

Jessica Athayde recorreu ao Instagram para responder a algumas criticas que recebeu sobre a forma como trata do seu filho.

A atriz, de 35 anos, já tinha partilhado com os seus fãs que Oliver, de dois anos, estava doente e partilhou algumas imagens do pequeno em casa apenas de “body”.

A partilha das imagens do filho causou algum burburinho entre os internautas que decidiram enviar mensagens à intérprete questionando a forma como cuida de Oliver.

“Recebi umas mensagens a dizer: és péssima mãe, tens a criança despedia quando está doente”, começou por contar num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Amores, quando ele tem febre, eu dispo-o. Eu dispo a criança quando tem febre, não é gordo?”, explicou de seguida.

Recorde-se que Oliver é fruto da relação que Jéssica Athayde manteve com o também ator Diogo Amaral. O artista é ainda pai de Mateus resultado do relacionamento que manteve com Vera Kolodzig.