Jessica Athayde será oradora na Web Summit: “Que nervos”

A Web Summit realiza-se já no próximo mês, em Lisboa. Quem vai subir ao palco para falar vai ser a atriz Jessica Athayde.

Todos os anos, em Lisboa, acontece a Web Summit, uma conferência tecnológica, de empreendedorismo e inovação, que reúne inúmeras empresas e start-ups. A cada ano, diferentes oradores sobem ao palco para falar ao público.

Este ano, quem irá falar às pessoas que atenderem ao evento, que decorre em novembro, será Jessica Athayde, como anunciou nas suas redes sociais.

“Dia 15 de novembro vou falar na Web Summit. ‘Porquê?’, perguntam vocês… Pois, também estou com a mesma dúvida… que nervos!”, escreveu na legenda da publicação.

O companheiro da atriz, o também ator Diogo Amaral, foi rápido a responder à novidade: “Porque és a mais linda de todas, Célia”.

Recentemente, Jessica Athayde explicou o motivo de ainda não ter tido outro filho e brincou: “Sempre que o Diogo me pede para engravidar. Eu envio-lhe isto”, escreveu na publicação, seguida de uma fotografia hilariante do momento em que aguardava a chegada do primeiro e único filho.