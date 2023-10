João Baião recorda momento em que “congelou” em palco e foi salvo por Maria João Abreu

Foi durante uma entrevista concedida a Júlia Pinheiro que João Baião recordou um dos momentos que viveu em palco ao lado de Maria João Abreu.

João Baião foi convidado de Júlia Pinheiro, anfitriã das tardes da SIC, a propósito dos seus 60 anos, e recordou um dos momentos que teve em palco, ao lado da falecida amiga Maria João Abreu.

“Houve uma altura que eu tinha vómitos antes de entrar em palco”, começou por contar, quando questionado sobre como lida com a ansiedade antes de entrar em cena.

Mais à frente, o apresentador recordou: “Acontece uma coisa muito estranha, até hoje não consegui perceber, e foi com a nossa querida Maria João Abreu, na peça ‘A Rainha do Ferro Velho’, estávamos no Porto, fomos fazer uma digressão ao [Teatro] Sá da Bandeira”.

“Na segunda parte há uma cena muito dos dois (…) tem ali uns discursos muito poéticos, eu entro em cena, digo a primeira frase e não me sai mais nada”, continuou.

O comunicador afirmou que não foi “uma branca”, mas sim uma “coisa muito mais paranormal”: “Eu fiquei parado, não tinha noção onde estava, o que me estava a acontecer”.

“A Maria João olha para mim… Foi maravilhosa, aquela mulher era maravilhosa. Começa a dizer o texto dela e o meu”, contou, acrescentado que “congelou” e a amiga continuou a dizer o texto de ambos até sair de cena.