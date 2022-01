João Soares recorda que quis ter filhos com Maria João Abreu

João Soares, viúvo de Maria João Abreu, recordou, esta terça-feira, 13 de julho, que o casal sempre quis ter filhos, mas não aconteceu.

O artista lembrou, durante a sua conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC “Júlia”, que tentou ter filhos com a atriz, que morreu a 13 de maio, mas não foi possível.

“Nunca foi um problema [para mim]. Não quer dizer que nunca tenha sentido vontade de ser pai, gostava… mas gostava mais dela”, disse o músico à comunicadora da estação de Paço de Arcos.

Lembre-se que, durante o casamento terminado com José Raposo, Maria João Abreu foi mãe de Ricardo e Miguel.

Recentemente, João Soares mostrou-se a tocar com a banda Namorados da Cidade e os netos em cima do palco. “ROCK’N’ROLL! É isto! Guitarra numa mão, netos na outra!” escreveu, nas redes sociais.

Aquando do regresso aos palcos, o artista explicou, no final de junho, que voltou “sem peso na consciência” e “a desfrutar do prazer”.