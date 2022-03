José Carlos Pereira vai ao pediatra com o filho mais novo e descansa fãs

José Carlos Pereira foi ao pediatra com o filho mais novo, Tomás, fruto do namoro com Inês de Góis. No final da consulta, o ator descansou os fãs sobre o estado de saúde do bebé.

O ator, que integra o elenco da novela “Festa é Festa” (TVI) recorreu ao perfil de Instagram para informar os admiradores de que o pequeno Tomás está “gordinho e fofinho” e a pesar, atualmente, 6,100 kg.

“Fomos à pediatra e está tudo ótimo. A minha mãe e o meu pai estavam preocupados que tivesse refluxo, mas está tudo bem e não tenho. Estou gordinho e fofinho, e já peso 6,100 kg”, pode ler-se na publicação que fez no InstaStories.

Além do bebé Tomás, José Carlos Pereira também é pai de Salvador, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar. O ator já se mostrou publicamente ao lado dos dois filhos.

Aquando do nascimento do filho mais novo, o intérprete fez questão de anunciar a sua chegada: “Obrigado, Inês, e obrigado, Deus, por me darem o privilégio de voltar a sentir este amor. O Tomás nasceu as 00:01 de dia 1 de abril”.