José Castelo Branco atualiza estado de saúde de Betty Grafstein: “O coração dela não está a aguentar”

Após ter pedido orações para Betty Grafstein, José Castelo Branco revelou, através das redes sociais, que a designer de jóias foi operada ao coração.

“Lady Betty”, como é carinhosamente apelidada pelo companheiro, tem vivido uma fase delicada no que toca à saúde. Após ter estado internada em janeiro, a designer de jóias, de 94 anos, voltou ao hospital Lennox Hill, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde fez exames e acabou por ter de ser operada ao coração.

“Rezem muito pela ‘lady Betty’, porque ela vai levar um pacemaker no coração. Tem sido muitas, muitas dores de cabeça. O coração dela não está a aguentar”, referiu o “socialite” nas redes sociais, depois de já ter abordado o estado de saúde delicado da companheira.

José Castelo Branco notou, ainda, que os problemas com a casa de Sintra não têm ajudado na recuperação de “lady Betty”. O casal, que esta junto há três décadas, deveria estar em Portugal, mas Pedro Pico, ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, não desocupa a propriedade do “socialite”, avançou a “Nova Gente”.