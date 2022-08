Judite Sousa foge da polémica com a CNN Portugal em longa viagem de férias

Depois da polémica, de vários dias, com a saída da CNN Portugal, Judite Sousa embarcou para os Emirados Árabes Unidos.

“Fuga” à polémica. Depois de acusar a CNN Portugal de não ter contrato de trabalho e ter ido para a guerra da Ucrânia sem seguro, Judite Sousa abandonou Lisboa e viajou para os Emirados Árabes Unidos, onde está a passar um período de férias.

No perfil de Instagram, a jornalista tem partilhado com os seguidores os últimos dias: primeiro dentro do avião e, mais tarde, já nos Emirados Árabes Unidos.

“Esperam-me 45 graus, um deserto e uma praia só para mim… porque eu mereço…. Mais nada…”, escreveu a jornalista nas redes sociais.

Antes da longa viagem, Judite Sousa falou, em entrevista à revista “TV 7 Dias”, sobre a polémica com Joana Marques.