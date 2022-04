Judite Sousa partilha foto de há quase 40 anos

Judite Sousa foi ao baú das recordações e surpreendeu os fãs ao revelar, esta sexta-feira, um “tesourinho” de há quase 40 anos.

Depois de ter terminado, em novembro do ano passado, o vínculo contratual que a manteve ligada à TVI durante oito anos, a antiga “pivot” do “Jornal das 8” recordou uma das primeiras experiências profissionais no jornalismo e partilhou, na conta de Instagram, uma fotografia inédita inédita.

Gostava desta partilha. Os meus 20 anos em Macau”, escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Recorde-se que, no início de fevereiro, Judite Sousa esteve de férias em Itália. A pivô aproveitou para conhecer Florença, depois de ter desfrutados dos Alpes franceses durante a segunda semana de janeiro.