Judite Sousa: “Todo e qualquer ‘poder’ é efémero”

Após uns dias de férias, Judite Sousa está de regresso a Portugal e aproveitou as redes sociais para deixar um recado.

“De regresso a Portugal, o caminho faz-se caminhando com a mesma curiosidade de sempre, com a mesma liberdade de sempre, com a mesma independência de sempre”, começou por escrever nas redes sociais.

“Faz-se com a mesma piedade de sempre para os (as) que se movimentam na pequenez das suas escassas vidas, sem horizontes, consumidos (as) pelos sentimentos mais mesquinhos da condição humana de que a perfídia, a inveja, a ingratidão e a ilusão de que a proximidade em relação ao que se presume ser o ‘poder’ possa trazer algum tipo de retorno, não percebendo que todo e qualquer ‘poder’ é efémero”, acrescentou.

“Vidas tristes não são as dos que viram os seus entes queridos partirem. Vidas tristes são as daqueles (as) que almejam viver outras vidas que não as suas”, rematou.

Recorde-se que a jornalista tem estado envolvida em várias polémicas após a sua saída repentina da CNN Portugal. Nuno Santos, diretor do canal, revelou ainda que a saída de Judite Sousa foi uma surpresa e que teve conhecimento através das redes sociais.