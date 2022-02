Júlia Pinheiro desfruta de manhã na natureza: “A passarada não se cala”

Júlia Pinheiro surgiu nas redes sociais a desfrutar de uma manhã de relaxamento no meio da natureza.

A apresentadora desfrutou de um “concerto de trinados” tal como a própria revelou numa fotografia publicada no Instagram, esta manhã de domingo, 18 de abril, em que surge a relaxar no terraço, rodeada de verdura.

“Está um dia maravilhoso. A passarada não se cala. Estou a ouvir um concerto de trinados. Bom domingo”, pode ler-se na publicação.

De recordar que o marido de Júlia Pinheiro, Rui Pêgo, deixou a direção de Programas da rádio Antena 1, RDP África e RDP Internacional. No entanto, o locutor continua a trabalhar com a RTP e a colaborar editorialmente com a Antena 1.

“A cessação de funções é válida a partir de hoje, 31 de março de 2021. Dada a atual fase de transição da equipa de gestão da RTP, o Conselho de Administração decidiu nomear, interinamente, para substituir o atual diretor nas mesmas funções, Ricardo José Soares Matos Salvado, atualmente Diretor Adjunto da Antena 1, tendo já informado a ERC”, refere a estação pública.