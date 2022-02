Katia Aveiro assinala aniversário do filho mais velho

Katia aveiro assinalou publicamente o aniversário do filho mais velho, Rodrigo, com um testemunho em que demonstrou ser uma mãe orgulhosa.

É dia de festa em casa da irmã de Cristiano Ronaldo. Rodrigo, primogénito de Katia Aveiro, faz 21 anos e a empresária fez questão de celebrar a data no perfil de Instagram.

“Luz da minha vida, minha obra de arte, ser humano de luz que coloquei no mundo, tenho tanto orgulho no filho que és, tenho orgulho desse coração, orgulho na forma como vives, no que dás importância para teres um equilíbrio saudável com que vives és um exemplo para mim, esse carácter que faz de ti especial, essa humildade incrível que demonstras tantas vezes na tua vida, meu melhor amigo”, começou por escrever.

Seguiram-se as recordações do dia em que Ropdrigo nasceu: “És aquele que me fez mãe, aquele que me trouxe o meu primeiro um amor que bate fora do peito, desde o dia 4 de um maravilhoso verão de agosto do ano 2000. […] E neste mundo louco, de frieza, mundo de pernas para o ar, tu mostras-me tantas vezes a tua visão exemplar da vida”.

“O meu melhor da minha vida está em ti, está nos teus irmãos, meu menino homem, estou feliz pelo trabalho que fiz contigo, pelo homem que és, minha maior missão da vida realmente é ser mãe porque só o amor por ti e pelos manos me importa”, prosseguiu.

“Sei que todas as mães sempre idolatram os seus filhos, mas nada do que escrevi aqui foi clichê e quem te conhece sabe o filho que tenho e o ser humano incrível que tu és, quem me dera que todos vissem o mundo como tu. Tenho tanto orgulho de ti. Feliz dia, meu filho vamos abrir nosso champanhe e por em dia as nossas longas conversas, construir mais memórias e brindar à tua vida, à tua merecida vida filho”, concluiu.

Além de Rodrigo e Dinis, fruto da relação terminada com José Pereira, Katia Aveiro também é mãe de Valentina, que nasceu durante o namoro com Alexandre Bertoluci Júnior.