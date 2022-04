Laura Figueiredo reage às criticas após mostrar a filha com viseira: “É uma opção”

A apresentadora reagiu a uma crítica feita pelos seguidores nas redes sociais após ter partilhado uma fotografia da filha, Beatriz, a usar uma viseira.

Laura Figueiredo explicou no Instagram que apesar de equipamentos de proteção individuais não serem obrigatórias para crianças sente-se “melhor” ao levar Beatriz, de três anos, protegida para recintos fechados.

“Está aqui toda a gente um bocadinho stressada com este tema. Máscaras e viseiras podem não ser obrigatórias para as crianças, mas é uma opção dos pais e eu enquanto mãe sinto-me melhor, se sei que vou entrar num recinto fechado com a Bia, em levá-la protegida. Mas isto é uma opção minha”, afirmou.

A mulher de Mickael Carreira realçou ainda que não gosta que a filha tenha que as usar mas optou por adotar essa medida. “Não gosto e ela também não adora, mas é uma medida que eu optei por adotar. Uma medida minha enquanto mãe”.