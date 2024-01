Leandro atira-se a Cláudio Ramos depois de TVI garantir que salvaguarda direitos dos animais

Leandro não gostou de ver Cláudio Ramos garantir que a TVI salvaguarda os direitos animais, depois do caso de agressão à sua cadela.

Continua a “novela” de Leandro e a agressão à sua cadela. Este domingo, na gala do “Big Brother”, na Venda do Pinheiro, o apresentador Cláudio Ramos referiu que “tanto a TVI como a Endemol sempre se pautaram por garantir que os direitos dos animais eram salvaguardados”. Leandro não gostou, entretanto, do que ouviu e criticou o apresentador.

“Dias antes, numa entrevista, dizia que fazia o mesmo que eu fiz mediante a situação de uma aflição de ver o filho debaixo do animal e com a cara coberta de sangue”, defendeu Leandro nas redes sociais.