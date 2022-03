Liliana Santos mostra nova cadela aos seguidores: “A família aumentou”

Liliana Santos mostrou a nova cadela aos seguidores, revelando estar encantada com o novo membro da família.

A atriz, que se mudou recentemente para a TVI, recorreu, esta quarta-feira, 1 de setembro, ao perfil de Instagram para apresentar aos internautas o novo membro lá de casa: a cadela Sol.

“A família aumentou! A sol ainda agora chegou às nossas vidas e já nos encantou! Bem-vinda minha pimpolha! Setembro começa da melhor forma!” escreveu Liliana Santos, rendida.

No final de julho, a TVI anunciou o regresso de Liliana Santos. Após mais de 15 anos na área da representação, Liliana Santos está novamente no canal em que se estreou em 2004 nas séries “Inspetor Max” e “Morangos Com Açúcar”. Entre 2004 e 2012, a atriz interpretou papéis de destaque, como a carismática “Tininha” em “Espírito Indomável”, transmitida novamente recentemente.

Na SIC, Liliana Santos fez parte de projetos como “Nazaré”, “Alma e Coração” ou “Mar Salgado”.