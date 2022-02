Luís Jardim sobre Manuel Luís Goucha: “Tu não tens rival”

Luís Jardim fez, esta segunda-feira, 2 de agosto, vários elogios a Manuel Luís Goucha, considerando o apresentador o “melhor de Portugal” que podia “combater com muitos lá fora”.

O produtor musical foi um dos convidados do comunicador no programa das tardes da TVI “Goucha”. Durante a conversa, Luís Jardim revelou que “sempre” quis conhecer Manuel Luís Goucha.

“Segui sempre a tua vida e pensei: ‘Um dia vou conhecer este homem e acho que ele me vai preencher’”, começou por contar.

“Para mim, não me levem a mal os outros, mas tu não tens rival, tu no que fazes, para mim, és o melhor de Portugal. […] Podias combater com muitos lá fora”, disse..

Os dois trabalharam juntos no programa “A Tua Cara Não Me É Estranha” (TVI). Luís Jardim integrou o projeto como comentador, em conjunto com José Carlos Pereira e Alexandra Lencastre, e Manuel Luís Goucha como apresentador ao lado de Cristina Ferreira, entre 2012 e 2018.