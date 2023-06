Mafalda Marafusta despede-se da família de “Queridos Papás”: “Nó no peito”

Mafalda Marafusta despediu-se do elenco da novela da noite da TVI “Queridos Papás”, em especial da “família” com quem contracenou.

Depois do ator José Fidalgo, protagonista de “Queridos Papás”, foi a vez de Mafalda Marafusta se despedir da novela da noite da TVI.

“Olá! Queria partilhar convosco um pouco de amor. No fim de cada novela bate-me sempre um pouco de tristeza pelas horas vividas com as pessoas, pelos laços criados com elas e que agora se vão afastar inevitavelmente”, notou nas redes sociais.

“Ontem, no fim dos ‘Queridos Papas’, não senti nada, pensei: ‘estou cansada, foram muitos meses intensos e é normal que me sinta aliviada’. Hoje acordei e tinha um nó no peito. Não ficou muito tempo lá pois desfez-se rapidamente em lágrimas. É que, sabem, conheci gente incrível. Conheci pessoas/casa, conheci pessoas/alegria”, acrescentou Mafalda Marafusta.

“Disse sempre que este elenco e equipa tinha sido escolhidos a dedo, porque sim, somos todos um pouco afanados, mas agora apercebo-me que o @joao.pedreiro7 (que dá dos melhores abraços do mundo) além de ter conseguido gerir e bem um elenco adicional de 150 pessoas, conseguiu juntar um grupo de corações puros e genuínos que eu tive a sorte de passar tempo nos últimos meses”.

“Não me quero alongar por isso, ao meu núcleo: Aos meus primeiros filhos de sempre, vocês são umas bolinhas de talento em expansão – ficam para sempre no meu coração @_santiago_salsa @santiago_o_andre @analiz.3. Aos meus novos dois amores fora do ecrã @diana_nicolau @iriscayatte até amanhã. E a ti, meu guerreiro de sorriso fácil e cumplicidade inigualável. Cantor das horas vagas, rapper, baterista. Iron Man desta porra toda @tiago_tp uma vénia”, prosseguiu a atriz.

“Ah esperem, e esta equipa de guarda roupa; maquilhagem; cabelos ; adereços; câmaras; som; assistentes de realização – enfim, escolhidos a dedo. @mac3costa @tvioficial Obrigada. Adeus, ‘Alice’, vais para a caixinha das coisas boas”, concluiu Mafalda Marafusta.