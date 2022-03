Manuel Luís Goucha sai em defesa de Judite Sousa

Manuel Luís Goucha defendeu publicamente às críticas que Judite Sousa recebeu depois de ter falado do seu filho, Tiago, que morreu em junho de 2014.

Depois de ter desabafado no perfil da rede social Instagram, a jornalista acabou por ser criticada pelos seguidores que alegavam que não devia falar do seu filho por este estar morto.

Perante esta situação, durante a transmissão desta quinta-feira do programa “Você na TV!”, o apresentador saiu em defesa de Judite Sousa. “A nossa sociedade está muito extremada à conta das redes sociais, as pessoas caem em cima dos outros com grande facilidade quando antes deviam olhar para si próprios”, disse.

” […] É uma vergonha, tenho vergonha de seres humanos assim, de seres assim, porque não são humanos”, afirmou. “Houve logo quem criticasse o facto de esta mãe falar do seu filho morto”, adiantou.

O profissional da estação de Queluz de Baixo elogiou a resposta de Judite Sousa, explicando que se os pais “podem falar dos filhos quando estão vivos porque é que não podem falar destes quando eles estão mortos”.

