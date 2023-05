Manuel Luís Goucha revela que foi alvo de agressões psicológicas

Em conversa com Carolina Deslandes, Manuel Luís Goucha revelou um momento difícil em televisão e admitiu que foi alvo de agressões verbais e psicológicas.

Toda a verdade. Em conversa com a cantora Carolina Deslandes, num novo “podcast”, Manuel Luís Goucha “abriu o livro” sobre vários assuntos, entre eles uma má experiência em televisão, já na TVI, e uma relação antiga, anterior ao casamento com o empresário e apresentador Rui Oliveira.

Sobre o formato “Momentos de Glória”, o comunicador lembrou: “(…) Um grande projeto, entrevisto vedetas internacionais do cinema (…), mas não tive a humildade de dizer ‘não vou ser capaz, não tenho estrutura intelectual, nem a dimensão cultural para poder entrevistar estas pessoas’. Fui arrasado nas críticas”, contou.

Mais tarde, contou uma experiência com um ex-companheiro que o marcou. “Quando se escuta um companheiro de vida a dizer ‘tu és uma mer…, só és bom porque eu estou aqui’, acabas por interiorizar”, referiu Goucha no “podcast” “A Duas Vozes”.

“É a violência verbal que entronca na violência psicológica. Acabo uma relação de 11 anos e o que é que me sinto? Uma mer…. Como é que agora vou avançar?”, desabafou.

“Tudo isto fez com que fosse ao fundo do poço, pensei no pior, entrei num estado depressivo”, rematou Manuel Luís Goucha.