Margarida Corceiro aproveita férias em Paris com amiga

Margarida Corceiro está de férias em Paris, França, com a amiga e modelo Catarina Maia. A atriz visitou a Disneyland e passeou pela capital daquele país.

Após os rumores de separação do futebolista João Félix do Atlético de Madrid, a atriz, de 18 anos, fez as malas e viajou até à cidade francesa para desfrutar de uns dias de descanso na companhia de uma amiga.

No perfil de Instagram, a intérprete, que integrou o elenco da novela “Bem Me Quer”, aproveitou para passear, provar a gastronomia local e visitar o parque de diversões e uma das principais atrações a Disneyland.

Antes de aterrar em território francês, Margarida Corceiro respondeu aos rumores de separação. “Tantos anos disto e continuam a achar que relações se baseiam em fotografias no Instagram”, frisou.

O jovem casal assumiu publicamente o seu relacionamento amoroso em novembro de 2019. A atriz já tinha revelado que conheceu atleta português através de amigos em comum.