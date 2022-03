Maria Cerqueira Gomes assinala aniversário da filha

Maria Cerqueira Gomes assinalou, através das redes sociais, o aniversário da filha mais velha com uma dedicatória enternecedora.

Francisca completa 17 anos, esta quinta-feira, uma data que a apresentadora da TVI destacou publicamente na conta oficial de Instagram.

“Parabéns Titi Linda, minha companheira de vida! Amo-te e já, já estou aí para te esborrachar!” escreveu Maria Cerqueira Gomes na descrição de uma fotografia em que aparecem juntas.

https://www.instagram.com/p/B7p4yA3pC9x/

Diversos internautas não tardaram a parabenizar a jovem Francisca por mais um aniversário, e, ainda, à mãe, pela data especial. Muitos destacaram ainda o companheirismo de ambas.

Recorde-se que a filha mais velha da comunicadora nasceu durante a relação, atualmente terminada, com o piloto Gonçalo Gomes. No entanto, Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de João, de dois anos, fruto do relacionamento atual com António Cardoso.

LEIA TAMBÉM: