Maria João Abreu revela que recorreu a “energia” para Ângelo Rodrigues ficar curado

A atriz esteve este sábado no programa de Cristina Ferreira e revelou que recorreu a uma “sacerdotisa do Tibete” para curar Ângelo Rodrigues.

Carolina Carvalho, Iva Domingues e Maria João Abreu foram algumas das amigas que deram um depoimento durante a entrevista de Ângelo Rodrigues, durante a qual o ator falou da sua quase morte, mas nunca revelou o motivo que o levou a ficar internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Maria João Abreu, que já fez, por duas vezes, de mãe do jovem ator – em “Morangos com Açúcar” (TVI) e, mais recentemente, em “Golpe de Sorte” (SIC) – admitiu a Cristina Ferreira que recorreu a uma “sacerdotisa do Tibete” para “saber o que poderia fazer para ajudar o Ângelo”.

Confessa admiradora de “Reiki à distância” e crente em “energias”, a “Céu” da série de sucesso do terceiro canal – que vai exibir um conto de Natal -, adiantou o que lhe disse a amiga do Tibete: “Para enviar uma mensagem para o grupo de Whatsapp da elenco da novela para toda a gente visualizar uma chuva dourada sobre o Ângelo com ele a sorrir.”

Ângelo Rodrigues mostrou-se agradecido e muito “emocionado” por ter recebido essa ajuda “através da energia à distância”.