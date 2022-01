Marta Andrino e os 33 anos: “Sinto-me ‘no ponto'”

A atriz completou 33 anos, este domingo. Por isso, a intérprete fez questão de celebrar a data com um testemunho especial nas redes sociais.

Marta Andrino assinalou publicamente o aniversário com uma publicação na conta de Instagram, em que confessa estar “mesmo no ponto”. Para ilustrar as suas palavras, a intérprete partilhou uma foto inédita.

“33 e só vos digo, sinto-me mesmo ‘no ponto’”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

https://www.instagram.com/p/CBbZIrYD–n/

A filha de Carla Andrino agradeceu as mensagens que recebeu de parabéns: “Obrigada por tanto amor, apesar da distância física… Pelo menos o sol presenteou-me com o seu calor, enquanto as nuvens foram dar uma volta.”

Recorde-se que Marta Andrino e Frederico Amaral são pais de Manuel, de quatro anos, e António, de dois. A intérprete fez uma tatuagem em tributo a um dos filhos.

LEIA TAMBÉM: