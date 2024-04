Mia Rose assinala aniversário do noivo com fotografias inéditas

António Morais, noivo de Mia Rose, completa mais um ano de vida. Nas redes sociais, a companheira assinalou a data com algumas fotografias especiais.

Em contagem decrescente para subir ao altar, Mia Rose recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do companheiro.

A cantora partilhou algumas fotografias com António Morais e escreveu: “Mal posso esperar para celebrar contigo durante todo o dia”.

Na caixa de comentários, o noivo da intérprete não resistiu e respondeu: “Nós, definitivamente, parecemos ótimos, meu amor. Até sermos velhinhos”, seguido de alguns emojis em formato de coração.

Recentemente, Mia Rose esteve no podcast “Mãe é Mãe”, de Rita Moreira Coelho, e falou sobre assuntos relacionados com a maternidade, nomeadamente a a co-parentalidade. “Tenho uma ótima relação com a namorada do meu ex-marido. Gosto muito dela, acho que é uma pessoa fantástica. Trata muito bem do meu filho, que sempre foi a coisa mais importante”, disse, na altura.