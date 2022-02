Miguel Cristovinho apoia Kasha: “Sempre com as palavras certas”

Miguel Cristovinho apoiou o seu colega dos D.A.M.A, que está dentro do “Big Brother Famosos” (TVI). O cantor afirmou que Kasha o inspira por ter “sempre as palavras certas”.

O cantor tem demonstrado várias vezes nas redes sociais o seu apoio incondicional ao amigo e companheiro de banda de longa data. Desta vez, o artista elogiou o concorrente do “reality show”.

“Inspiras-me. Transparente como a água nas suas emoções de caos e sempre com as palavras certas no coração. Segue a bala”, afirmou o ex-companheiro da cantora Mia Rose na legenda de uma fotografia dos dois em cima do palco.

Depois desta gala de terça-feira, 1 de fevereiro, conduzida por Cristina Ferreira, Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, está nomeado pela primeira vez. Além do cantor, também Jaciara, Liliana Almeida e Jorge Guerreiro estão em risco de sair.

Aquando da entrada de Kasha na casa mais vigiada do país, Miguel Cristovinho gravou a reação do filho, Mateus. O mais novo reconheceu de imediato o padrinho, no entanto, não conheceu os outros concorrentes.