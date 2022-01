Mulher de Pedro Lima: “Não tenho palavras para agradecer o amor gigante que tenho recebido”

View this post on Instagram

Nos meus dias tento que não caibam palavras de ingratidão, de mentira, de hipocrisia, de inveja, de maldade, de injustiça, de racismo ou de qualquer outro género que não façam bem aos outros. Verdade, acho que sou essa pessoa que tenta todos os dias ser melhor, apoiar, ser grata, ser positiva e amar e respeitar o outro. Sinto que os 7 semeamos amor e foi sempre nestes valores que baseamos a nossa família. Não tenho palavras para agradecer o AMOR GIGANTE que tenho recebido da família, dos amigos, da minha equipa, dos conhecidos e dos desconhecidos ❤️ Do fundo do coração OBRIGADA!! Têm-me abraçado a alma. Também há os outros que se alimentam da maldade e do escrutínio. Esses que se fod*m mas eu também não sou pessoa de dizer asneiras