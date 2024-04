Neymar brinca com Bruna Biancardi: “Dá para tu voltares a seguir-me?”

Neymar e Bruna Biancardi separaram-se após terem dado as boas-vindas à filha Mavie. Nas redes sociais, o jogador mostrou que mantém uma boa relação com a ex-namorada.

Depois de terem dado as boas-vindas à filha Mavie, Bruna Biancardi confirmou que estava separada de Neymar. “Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”, escreveu, na altura.

A influenciadora digital deixou de seguir o jogador do Al-Hilal, mas os dois continuaram a relacionar-se em prol da recém-nascida.

Esta quinta-feira, o craque brasileiro partilhou um vídeo a brincar com a mãe da filha: “Dá para tu voltares a seguir-me, por gentileza?”, questionou. “Vamos fazer uma sondagem”, reagiu Bruna Biancardi.

Recorde-se que, além de Mavie, Neymar é também pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento também terminado com Carol Dantas.